नागरिक परिषद का पुनर्गठन
बिहार राज्य नागरिक परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जिसका उद्देश राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आपदाओं से बचाव में जनसहयोग बढ़ाना है। जिलाधिकारी दीपेश कुमार द्वारा गठित कमिटी में जदयू नेता किशोर कुमार सिंह और ललिता कुमारी को सदस्य बनाया गया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है।
सत्तर कटैया। राष्टीय एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही सामाजिक समसता एवं सदभाव कायम रखने तथा आपदाओं से बचाव में जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्यों को दृष्टि पथ में रखते हुये बिहार राज्य नागरिक परिषद का पुनर्गठन किया गया है। जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी में पंचगछिया के युवा जदयू नेता किशोर कुमार सिंह एवं कटैया के ललिता कुमारी को इसमें सदस्य बनाये जाने पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
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