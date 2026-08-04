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बिहार खेल विश्वविद्यालय ने जारी की नामांकन की सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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​प्रादेशिक या खेल पन्ना : बिहार खेल विश्वविद्यालय ने जारी की नामांकन की सूची बिहार खेल विश्वविद्यालय ने जारी की नामांकन की सूची

बिहार खेल विश्वविद्यालय ने जारी की नामांकन की सूची

बिहार खेल विश्वविद्यालय ने जारी की नामांकन की सूची 5 से 7 अगस्त तक होगी स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया 28 से 31 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयारी हुई सूची फोटो : राजगीर खेल-राजगीर खेल विश्वविद्यालय का भवन।

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नामांकन प्रक्रिया

राजगीर, निज प्रतिनिधि। बिहार खेल विश्वविद्यालय ने स्पॉट नामांकन सत्र 2026-27 की चयन सूची जारी कर दी गयी है। स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए यह सूची 28 से 31 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार की गई है। चयनित अभ्यर्थियों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पांच से सात अगस्त तक आयोजित की जाएगी। नियमित कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को बिना अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

चिकित्सीय परीक्षण

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर सुबह आठ बजे राजगीर अनुमंडलीय अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। चिकित्सीय परीक्षण के तुरंत बाद उसी दिन अभ्यर्थियों को बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन (द्वितीय तल) स्थित पुस्तकालय में मूल दस्तावेज़ सत्यापन, शुल्क भुगतान और छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोई अभ्यर्थी सात अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करता है कि तो उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रिक्त सीटों पर नामांकन लिया जाएगा।

दस्तावेज आवश्यकताएँ

अभ्यर्थियों को मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक (यदि लागू हो) के मूल व छायाप्रति, एसएलसी व सीएलसी, माइग्रेशन, जाति व आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, पांच पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। ​नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए अभ्यर्थी कार्य दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। (राजगीर से मंजीत प्रभाकर)

सामान्य प्रश्न

बिहार खेल विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया कब आयोजित की जा रही है?
नामांकन की प्रक्रिया पांच से सात अगस्त तक आयोजित की जाएगी।
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