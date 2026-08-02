बिहार बंद के दौरान गोलीकांड के घायलों से मिली कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम
सीवान, बिहार में कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिला मुख्यालय में गोलीबारी में घायल आरिफ और आकाश से मुलाकात की। दोनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया। घायल आरिफ का उपचार मेदांता अस्पताल में हुआ। राज्यसभा सांसद ने सहायता राशि जल्द बैंक खातों में डालने का आश्वासन दिया।
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार बंद के दौरान जिला मुख्यालय में फायरिंग में घायलल आरिफ व आकाश समेत उनके परिजनों से कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम शनिवार को मुलाकात की। टीम ने इस मौके पर दोनों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इससे पूर्व शहर के शेख मोहल्ला स्थित गोलीकांड में घायल आरिफ कुरैशी के आवास पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची।
टीम की संरचना
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