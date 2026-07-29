150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन का शुल्क तय
बिहार में 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। एनबीपीडीसीएल ने उपभोक्ताओं को आवेदन के समय कनेक्शन के खर्च की स्पष्ट जानकारी देने की नई व्यवस्था लागू की है। विभिन्न कनेक्शन के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
मुजफ्फरपुर, वसं। बिहार में 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) के निर्देश पर एनबीपीडीसीएल ने नई व्यवस्था लागू की है। अब उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही कनेक्शन पर होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी।कार्यपालक अभियंता पश्चिमी डिवीजन मो. साजिद हुसैन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज और 150 किलोवाट तक के एचटी कनेक्शन निर्धारित शुल्क पर दिए जाएंगे। एलटी सिंगल फेज में तीन किलोवाट तक ₹900 रुपये प्रति किलोवाट तथा उससे अधिक भार पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
एलटी थ्री फेज और एचटी कनेक्शन के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं। निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद वितरण कंपनी मीटर तक आवश्यक विद्युत संरचना उपलब्ध कराएगी। सभी अंचलों और प्रमंडलों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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