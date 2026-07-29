150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन का शुल्क तय

मुजफ्फरपुर, वसं। बिहार में 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) के निर्देश पर एनबीपीडीसीएल ने नई व्यवस्था लागू की है। अब उपभोक्ताओं को आवेदन के समय ही कनेक्शन पर होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी।कार्यपालक अभियंता पश्चिमी डिवीजन मो. साजिद हुसैन ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज और 150 किलोवाट तक के एचटी कनेक्शन निर्धारित शुल्क पर दिए जाएंगे। एलटी सिंगल फेज में तीन किलोवाट तक ₹900 रुपये प्रति किलोवाट तथा उससे अधिक भार पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।