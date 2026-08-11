ऋतुराज को मिली बिहार राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की नई जिम्मेदारी
हाजीपुर। बिहार राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के कार्यों के लिए वैशाली के जिला संगठन आयुक्त ऋतुराज को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राज्य सचिव के संबंध में प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
हाजीपुर । संवाद सूत्र बिहार राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के कार्यों को सुचारु एवं निर्बाध रूप से संचालित करने के उद्देश्य से वैशाली के जिला संगठन आयुक्त ऋतुराज को राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य मुख्यालय द्वारा इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है। मुख्य राज्य आयुक्त राम कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऋतुराज को अगले आदेश तक राज्य सचिव से संबंधित आवश्यक प्रशासनिक एवं संगठनात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। उन्हें राज्य संस्था एवं राज्य मुख्यालय से संबंधित पत्राचार, कार्यालयीय संचार, प्रशासनिक समन्वय तथा अन्य संगठनात्मक कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।
ऋतुराज वर्तमान में स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त, वैशाली के रूप में सक्रिय हैं। सभापति उदय शंकर प्रसाद सिंह, सांसद प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह, जिला सचिव विष्णुकांत झा, जिला मुख्य आयुक्त चंद्रभूषण कुमार सहित संगठन के पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अमरेश श्रीवास्तव
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