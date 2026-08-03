अब खेल-खेल में सीखेंगे वज्रपात से बचाव, स्कूलों में पहुंचेगा डिजिटल गेम अब खेल-खेल में सीखेंगे वज्रपात से बचाव, स्कूलों में पहुंचेगा डिजिटल गेमअब खेल-

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सरकारी विद्यालयों में अब बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि आपदा से बचाव के व्यावहारिक गुर भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से सिखाए जाएंगे।

मुख्य पहल मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जल्द ही जिले के सभी सरकारी स्कूलों की आईसीटी लैब और कंप्यूटरों में 'लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम' इंस्टॉल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को खेल-खेल में वज्रपात से बचाव और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक बनाना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित इस डिजिटल गेम के माध्यम से छात्र इंटरैक्टिव तरीके से सीखेंगे कि वज्रपात के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें। गेम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि बच्चे मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियम भी आसानी से समझ सकें। इसे कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फोन पर भी संचालित किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी।

गेम की विशेषताएँ गेम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थान का चयन, खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने सहित कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को रोचक गतिविधियों के माध्यम से समझाया गया है। विभाग की ओर से शिक्षकों को गेम डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध कराया गया है तथा विद्यालयों के कंप्यूटरों में इसे इंस्टॉल कर नियमित रूप से बच्चों को खेलने और सीखने का निर्देश दिया गया है।

प्रशिक्षण का आयोजन शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को गेम संचालन का शेड्यूल तैयार करने को भी कहा है, ताकि सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से इस प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। इससे बच्चों में आपदा प्रबंधन, सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। साथ ही छात्र स्वयं सुरक्षित रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी वज्रपात से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक कर सकेंगे।

राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य सरकार का लक्ष्य इस डिजिटल पहल के माध्यम से विद्यालयों में आपदा जागरूकता की संस्कृति विकसित करना है। बिहार के करीब 70 हजार विद्यालयों में इस गेम के जरिए बच्चों को प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जन-धन की हानि को कम किया जा सके।

शिक्षा पदाधिकारी की टिप्पणी जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाइटनिंग सेफ्टी डिजिटल गेम विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी और नवाचार आधारित शैक्षणिक संसाधन है। जल्द ही कटिहार जिले के सभी सरकारी विद्यालयों की आईसीटी लैब में इसे इंस्टॉल कराया जाएगा। इससे छात्र खेल-खेल में वज्रपात से बचाव के वैज्ञानिक तरीके सीखेंगे और विद्यालयों में आपदा सुरक्षा के प्रति जागरूकता को और मजबूती मिलेगी।