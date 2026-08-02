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सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में कक्षा 6 सत्र 2027-28 के लिए प्रवेश परीक्षा 2027 की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक छात्र 03 अगस्त से 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा दो चरणों में होगी और आयु सीमा 10 से 12 वर्ष निर्धारित की गई है।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से

भगवानपुर, निज संवाददाता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई के कक्षा 6 सत्र 2027-28 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 2027 की अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक छात्र-छात्राएं 03 अगस्त से 18 अगस्त तक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की वेबसाइट https://biharsimultala.com है।

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आवेदन की जानकारी

इस विद्यालय में कुल 120 सीटें पर नामांकन होगा। नामांकन में बिहार सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे। नामांकन के लिए आयु 01 अप्रैल 2027 को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। बिहार के मूल निवासी और राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी विद्यालय या सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत बच्चे आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा की प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा दो चरणों में होगी परीक्षा। पहले प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होगी।इसमें वस्तुनिष्ठ के 150 प्रश्न होंगे।परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित किया गया है। परीक्षा गलत उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षाअक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में हर जिला मुख्यालय पर होगी।

मुख्य परीक्षा का आयोजन

दूसरी मुख्य प्रवेश परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में बैठेंगे। यह 2 पालियों में 300 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा दिसंबर 2026 में पटना में प्रस्तावित है।प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद कोटिवार मेधा सूची के आधार पर सीटों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन के समय जाति, आवासीय, जन्मतिथ, आय प्रमाणपत्र मूल में लाना होगा।

सामान्य प्रश्न

प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कब तक किया जा सकता है?
इच्छुक छात्र-छात्राएं 03 अगस्त से 18 अगस्त तक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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