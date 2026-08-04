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प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ती योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य छात्र 15 सितंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बीसी-ईबीसी) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र छात्र-छात्राएं 15 सितंबर तक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं।

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बोनाफाइड प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की फीस रसीद अपलोड करनी होगी। आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज सही एवं अद्यतन होने चाहिए। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करना है।

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पंजीकरण के लिए निर्देश

विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत छात्र-छात्राएं निर्धारित पोर्टल https://instpmsonline.bihar.gov.in⁠ पर जाकर अपना पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आती है तो संबंधित शिक्षण संस्थान अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। छात्रवृत्ति योजना से बड़ी संख्या में बीसी-ईबीसी एवं एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
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