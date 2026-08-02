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इंटर, मौलवी व फौकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया। निज संवाददाता जिले में वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के

इंटर, मौलवी व फौकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ

बेतिया। निज संवाददाता जिले में वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा。

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आवेदन प्रक्रिया

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अब्दुल रशीद ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं तथा फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट एवं पठनीय स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए मार्कशीट, उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक,कैंसिल चेक, सत्यापित आधार कार्ड तथा फोटो एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

कौन-कौन कर सकते हैं आवेदन

- इंटरमीडिएट: केवल अल्पसंख्यक छात्राएं

- मौलवी: केवल अल्पसंख्यक छात्राएं

- फौकानिया: अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राएं

इस योजना के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई समुदाय के पात्र विद्यार्थी शामिल हैं। सहायक निदेशक ने पात्र छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें तथा आवेदन करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की स्पष्ट स्कैन प्रति ही पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि आवेदन के सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पात्र विद्यार्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ई-कल्याण पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
इस योजना में केवल अल्पसंख्यक छात्राएं और अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं।
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