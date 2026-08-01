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मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए 3 अगस्त से शुरू होगा पंजीयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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30 अक्टूबर तक भरे जाएंगे आवेदन... बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ने मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र (आरसीई) भ

मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए 3 अगस्त से शुरू होगा पंजीयन

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ने मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र (आरसीई) भरने की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

पंजीयन प्रक्रिया

बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार नियमित एवं स्वतंत्र (स्वतंत्र कोटि) के छात्र-छात्राएं 3 अगस्त से 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 2 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आरसीई प्रपत्र ऑनलाइन भी भरे जाएंगे तथा शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन मान्य होगा।

सामग्री के लिए दिशा-निर्देश

बोर्ड ने सभी संस्कृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, व डीईओ को निर्देश दिया है कि वे समय-सीमा के भीतर सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित कराएं। नियमित एवं स्वतंत्र दोनों श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार स्वतंत्र परीक्षार्थियों को आवेदन के साथ आवश्यक शपथ पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र भी जमा करने होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए रंगीन फोटो अनिवार्य किया गया है। (ब्लैक एंड व्हाइट फोटो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ने बताया कि पंजीयन-सह-परीक्षाफल प्रपत्र शुल्क के साथ विवरणी शुल्क भी देय होगा। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा शुल्क और तिथियाँ

परीक्षा शुल्क पंजाब नेशनल बैंक की निर्धारित शाखा में जमा करना होगा। अधिसूचना के अनुसार मध्यमा परीक्षा-2027 का पंजीयन पत्र एवं प्रवेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 23 और 24 फरवरी 2027 को वितरित किए जाएंगे। वहीं, सैद्धांतिक मध्यमा परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 2 मार्च से 5 मार्च 2027 तक किया जाएगा। मध्यमा परीक्षा-2027 : निबंधन सह परीक्षा शुल्क का विवरण निर्धारित शुल्क (समय सीमा के भीतर आवेदन पर) नियमित सामान्य वर्ग : 1380 नियमित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : :1260 स्वतंत्र सामान्य वर्ग : 1480 स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : 1360 विलंब शुल्क (लेट फीस के साथ आवेदन पर) नियमित सामान्य वर्ग : 1530 नियमित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : 1410 स्वतंत्र सामान्य वर्ग : 1630 स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : 1510 पंजीयन-सह-परीक्षाफल प्रपत्र का शुल्क: 80 संबंधित विवरणी शुल्क: 20 प्रति विवरणी रिपोर्टर: प्रवीण कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे?
आवेदन 3 अगस्त से 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित शुल्क के साथ किए जाएंगे।
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