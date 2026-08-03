जिले में मध्यमा परीक्षा के लिए पंजीयन कल से

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ने मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 3 अगस्त से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 2 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के एचएम माध्यमिक संस्कृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार उपाध्याय ने बताया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना ने मध्यमा परीक्षा-2027 के लिए पंजीयन-सह-परीक्षा आवेदन प्रपत्र (आरसीई) भरने की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

पंजीकरण की प्रक्रिया प्रधानाध्यापक ने बताया कि बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार, नियमित एवं स्वतंत्र के छात्र-छात्राएं 3 अगस्त से 30 अक्टूबर तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 2 नवंबर से 30 novembre तक स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आरसीई प्रपत्र ऑनलाइन भी भरे जाएंगे तथा शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन मान्य होगा।

आवेदन की शर्तें उन्होंने बताया कि बोर्ड ने सभी संस्कृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे समय-सीमा के भीतर सभी पात्र विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित कराएं। नियमित एवं स्वतंत्र दोनों श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। बताया कि विज्ञप्ति के अनुसार स्वतंत्र परीक्षार्थियों को आवेदन के साथ आवश्यक शपथ पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र भी जमा करने होंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए रंगीन फोटो अनिवार्य किया गया है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा शुल्क और अन्य जानकारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि पंजीयन-सह-परीक्षाफल प्रपत्र शुल्क के साथ विवरणी शुल्क भी देय होगा। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क पंजाब नेशनल बैंक की निर्धारित शाखा में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार मध्यमा परीक्षा-2027 का पंजीयन पत्र एवं प्रवेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 23 और 24 फरवरी 2027 को वितरित किए जाएंगे। वहीं, सैद्धांतिक मध्यमा परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से 2 मार्च से 5 मार्च 2027 तक किया जाएगा।