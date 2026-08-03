Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वारिसलीगंज के तीन युवा बने असिस्टेंट प्रोफेसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
Follow us on Google News
share

शनिवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के परिणाम घोषित किए गए। मकनपुर गांव के सूरज कुमार और शुभम कुमार तथा कुटरी गांव के रूपेश रंजन सहायक प्राध्यापक बने हैं। तीनों युवाओं की सफलता पर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने बधाई दी है।

वारिसलीगंज के तीन युवा बने असिस्टेंट प्रोफेसर

शनिवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा घोषित सहायक प्राध्यापक के परिणाम प्रखंड के मकनपुर गांव के दो युवा तथा कुटरी गांव से एक युवक सहायक प्रोफेसर बनने में सफल हुए हैं।

सफलता की जानकारी

मकनपुर ग्रामीण सह वरिष्ठ साहित्यकार स्व. राम रतन प्रसाद सिंह के पौत्र और सुजीत कुमार व गृहिणी स्वर्णलता कुमारी के पुत्र सूरज कुमार राजनीति शास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित होकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। वहीं, गांव के ही किसान सर्वेश कुमार व शिक्षिका कुमारी सविता के पुत्र शुभम कुमार भी पोलिटिकल साइंस विषय में सहायक प्राध्यापक चुने गए हैं।

शिक्षा का सफर

दोनों युवक दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा नेट जीआरएफ में सफल होकर बिहार सरकार द्वारा 211 नए महाविद्यालयों के लिए सहायक प्रोफेसर बनने में सफल हुए हैं। दूसरी ओर कुटरी ग्रामीण सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त कुमुद रंजन तथा कुटरी मध्य विद्यालय की शिक्षिका किरण कुमारी के पुत्र रूपेश रंजन राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर चुने गए हैं।

समर्थन और बधाई

रूपेश ने जेएनयू से पीएचडी की मानक उपाधि प्राप्त कर इस पद को हासिल किया है। तीनों युवाओ की सफलता की सूचना बाद क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओ, पत्रकारों एवं अधिकारियों ने सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामना दिया है। (वारिसलीगंज से उमा शंकर पाठक)

सामान्य प्रश्न

बिहार में सहायक प्राध्यापक बनने वाले युवा कौन हैं?
मकनपुर गांव के सूरज कुमार और शुभम कुमार तथा कुटरी गांव के रूपेश रंजन सहायक प्राध्यापक बने हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Makanpur Nawada Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।