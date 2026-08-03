वारिसलीगंज के तीन युवा बने असिस्टेंट प्रोफेसर
शनिवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के परिणाम घोषित किए गए। मकनपुर गांव के सूरज कुमार और शुभम कुमार तथा कुटरी गांव के रूपेश रंजन सहायक प्राध्यापक बने हैं। तीनों युवाओं की सफलता पर क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने बधाई दी है।
शनिवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा घोषित सहायक प्राध्यापक के परिणाम प्रखंड के मकनपुर गांव के दो युवा तथा कुटरी गांव से एक युवक सहायक प्रोफेसर बनने में सफल हुए हैं।
सफलता की जानकारी
मकनपुर ग्रामीण सह वरिष्ठ साहित्यकार स्व. राम रतन प्रसाद सिंह के पौत्र और सुजीत कुमार व गृहिणी स्वर्णलता कुमारी के पुत्र सूरज कुमार राजनीति शास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित होकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। वहीं, गांव के ही किसान सर्वेश कुमार व शिक्षिका कुमारी सविता के पुत्र शुभम कुमार भी पोलिटिकल साइंस विषय में सहायक प्राध्यापक चुने गए हैं।
शिक्षा का सफर
दोनों युवक दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा नेट जीआरएफ में सफल होकर बिहार सरकार द्वारा 211 नए महाविद्यालयों के लिए सहायक प्रोफेसर बनने में सफल हुए हैं। दूसरी ओर कुटरी ग्रामीण सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त कुमुद रंजन तथा कुटरी मध्य विद्यालय की शिक्षिका किरण कुमारी के पुत्र रूपेश रंजन राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक के पद पर चुने गए हैं।
समर्थन और बधाई
रूपेश ने जेएनयू से पीएचडी की मानक उपाधि प्राप्त कर इस पद को हासिल किया है। तीनों युवाओ की सफलता की सूचना बाद क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओ, पत्रकारों एवं अधिकारियों ने सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए बधाई एवं शुभकामना दिया है। (वारिसलीगंज से उमा शंकर पाठक)
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