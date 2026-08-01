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किशनगंज : पोठिया की बेटी की पुस्तक पहुंची बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पोड़िया (किशनगंज) की बाल लेखिका संस्कृति चौधरी की पुस्तक 'शरारती बंदर मंकु' अब बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में मुफ्त उपलब्ध है। दस वर्ष की आयु में उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं और उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यह पुस्तक बच्चों में पठन-पाठन की रुचि बढ़ाने के लिए प्रेरणास्रोत है।

किशनगंज : पोठिया की बेटी की पुस्तक पहुंची बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में

पोठिया (किशनगंज) से गोपाल चौधरी की रिपोर्ट सीमांचल के पोठिया प्रखंड की बेटी बाल लेखिका संस्कृति चौधरी की चर्चित बाल कहानी पुस्तक "शरारती बंदर मंकु" अब बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के लिए रोचक एवं शिक्षाप्रद शैली में लिखी गई इस पुस्तक को विद्यार्थियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। अब सरकारी विद्यालयों में बच्चे उत्साहपूर्वक इसका अध्ययन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र दस वर्ष की आयु में संस्कृति चौधरी ने अपनी लेखन प्रतिभा से विशेष पहचान बनाई है। उनकी उपलब्धियों के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है।

इतनी कम उम्र में अब तक वे तीन पुस्तकों का लेखन कर चुकी हैं, जो बाल साहित्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।संस्कृति चौधरी की यह सफलता न केवल बिहार, बल्कि देशभर के बाल पाठकों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी पुस्तक का सरकारी विद्यालयों तक पहुँचना बच्चों में पठन-पाठन की रुचि बढ़ाने और बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।पोठिया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बाल लेखिका संस्कृति चौधरी की चर्चित बाल कहानी पुस्तिका शरारती बन्दर मंकू बिहार के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पुस्तकालयों में दी गई है।

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