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यूनिसेफ की टीम ने ली एमडीएम से जुड़ी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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बाबूबरही में मध्य विद्यालय सतघारा में शिक्षा विभाग के निर्देश पर यूनिसेफ समर्थित सर्वेक्षण दल ने मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता, पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में आवश्यक सुधार हेतु वैज्ञानिक आकलन करना है। सर्वेक्षण में भोजन की गुणवत्ता, खाद्य प्रबंधन और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया।

यूनिसेफ की टीम ने ली एमडीएम से जुड़ी जानकारी

बाबूबरही, निज संवाददाता। शिक्षा विभाग, बिहार के निर्देश पर प्रखंड क्षेत्र के सतघारा गांव स्थित मध्य विद्यालय में गुरुवार को यूनिसेफ समर्थित सर्वेक्षण दल ने मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) की गुणवत्ता, पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का आकलन किया। यह मूल्यांकन न्यूट्रीशन इन्वयरोमेंट एसएसमेंट टूल एट स्कूल - एनईएटी - एस के माध्यम से किया गया। टीम का नेतृत्व राजीव रंजन कर रहे थे। उनके साथ एमडीएम के प्रखंड साधन सेवी राजीव झा भी मौजूद रहे। टीम ने विद्यालय में परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, खाद्य प्रबंधन, रसोईघर की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, साफ-सफाई तथा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया।

साथ ही प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं रसोइयों से योजना के संचालन एवं अभिलेखों के संधारण की भी जानकारी ली। बताया गया कि शिक्षा विभाग, यूनिसेफ, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एवं आईआईपीएस के सहयोग से चयनित जिलों के सरकारी विद्यालयों में यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक आकलन कर आवश्यक सुधार के लिए सुझाव तैयार करना है। सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं एवं पोषण संबंधी गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया गया।

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