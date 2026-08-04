Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीतीश कुमार और शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अपडेट नोट--पहले यह खबर एजेंसी से जारी हुई थी। कृपया दोहराव से बचें -नीतीश

नीतीश कुमार और शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ जदयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग से प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। चूंकि, यह मुलाकातें बिहार के बांकीपुर व मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद हुई हैं, इसलिए इनको लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने यहां संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की। संसद भवन में ही मंत्रालय के कामकाज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी प्रधानमंत्री से भेंट की थी। इसके पहले राजग संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से काफी देर तक चर्चा करते रहे थे.

ये भी पढ़ें: नीतीश कुमार व शिवराज सिंह ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

मंगल मिलन बैठक में खेल व रोजगार पर चर्चा

इसके पहले संसद सत्र के दौरान होने वाली साप्ताहिक राजग संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में खेल व रोजगार को लेकर संबंधित मंत्रालयों ने अपने प्रस्तुतीकरण दिए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में एक खेल नीति अपनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल जैसी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्वर्ण समेत कई अवॉर्ड मिल रहे हैं। रोजगार देने के तरीकों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया गया और बताया गया कि युवाओं के लिए रोजगार के मौके दिन-ब-दिन बढ़े हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिले

-------------------------

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीतीश कुमार ने किससे मुलाकात की?
नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
ये भी पढ़ें:बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश, ललन सिंह और संजय झा भी साथ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nitish Kumar Delhi Latest News PM Modi अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।