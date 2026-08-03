नवादा में कम बारिश से बढ़ी चिंता, किसान परेशान

बिहार के नवादा जिले में इस वर्ष मानसून की चाल सुस्त रहने से स्थिति चिंताजनक है। मौसम विभाग के अनुसार, सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे किसानों और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन भारी वर्षा की उम्मीद कम है।

बिहार के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित नवादा जिले में इस वर्ष मानसून की चाल सुस्त रहने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी उपग्रह चित्रों और अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार, राज्य भर में वर्षा का वितरण काफी असमान देखा जा रहा है। नवादा सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों के साथ-साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है।

मौसम की वर्तमान स्थिति मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर मौसम विशेषज्ञ रौशन कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व भागों के कुछ स्थानों तथा मध्य भाग के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। नवादा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान स्थिर बना हुआ है, जिससे दिन के समय उमस और गर्मी बनी हुई है।

भविष्यवाणी और प्रभाव मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं जो बिहार के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। औसत समुद्र तल पर मानसून द्रोणी यानी ट्रफ बीकानेर, वनस्थली, विद्यापीठ, उरई, सीधी, डाल्टनगंज, बांकुड़ा से होकर पूर्व की ओर मणिपुर तक विस्तृत है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्र पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5.8 किमी तक है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश और सटे उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल पर 1.5 किमी की ऊंचाई पर एक और ऊपरी वायु का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र पर 5.8 से 7.6 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि 04 अगस्त से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

अगले 48 घंटों के लिए पूर्वानुमान जारी मौसम विशेषज्ञ रौशन कुमार ने बताया कि 02 और 03 अगस्त के स्थानिक वितरण और चेतावनी मानचित्र के अनुसार, नवादा एवं आसपास के दक्षिणी जिलों गया, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई को वर्षा की स्थिति के कारण ग्रीन जोन में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि केवल छिटपुट हल्की वर्षा या हल्की बूंदाबांदी की ही संभावना है, जो सामान्यत: रविवार को सही साबित हुआ। जबकि, 03 अगस्त सोमवार को भी नवादा क्षेत्र में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। दक्षिण बिहार के नवादा जिले में हल्की से मध्यम स्तर की छिटपुट बारिश या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है।

कृषि एवं जनजीवन पर पड़ रहा बुरा प्रभाव मानसून द्रोणी की स्थिति और पर्याप्त नमी के अभाव के कारण नवादा जिले में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश के आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गयी है कि वे वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और कृषि कार्यों की योजना बनाएं। (नवादा से राजेश मंझवेकर)