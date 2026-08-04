जिले के खेतों में संकर मक्का की दस्तक, फॉल आर्मी वर्म से जंग शुरू जिले के खेतों में संकर मक्का की दस्तक, फॉल आर्मी वर्म से जंग शुरूजिले के खेतों में स

कटिहार, वरीय संवाददाता। कटिहार समेत सीमांचल के इलाके में मक्का उत्पादन की पहचान रखने वाला कटिहार इस बार संकर मक्का उत्पादन बढ़ाने की बड़ी तैयारी में जुट गया है। कृषि विभाग, बिहार सरकार ने जिले में 2968.65 हेक्टेयर क्षेत्र में संकर मक्का की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 638.72 हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 21.5 प्रतिशत है। उन्नत संकर बीजों के वितरण के साथ कृषि विभाग किसानों को वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीक और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) से जोड़ रहा है। वहीं वर्तमान मौसम को देखते हुए मक्का की सबसे खतरनाक इल्ली फॉल आर्मी वर्म के बढ़ते खतरे को लेकर विशेष एडवाइजरी भी जारी की गई है। कटिहार की जलवायु और उपजाऊ भूमि मक्का उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। इसी वजह से कृषि विभाग की कोशिश है कि जिले में गुणवत्तापूर्ण मक्का उत्पादन बढ़े, किसानों की लागत घटे, पैदावार बढ़े और भविष्य में कटिहार की मक्का राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी मजबूत पहचान बना सके。

30 से 70 फीसदी तक घट सकती है पैदावार कृषि विभाग के अनुसार फॉल आर्मी वर्म मक्का का सबसे विनाशकारी कीट है। यह अंकुरण के बाद से लेकर भुट्टा बनने तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में पत्तियों को खुरचता है और बाद में पौधे की मध्य कली में घुसकर नई पत्तियों एवं बढ़वार बिंदु को नष्ट कर देता है। समय पर नियंत्रण नहीं होने पर उत्पादन में 30 से 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।

ऐसे पहचानें खतरनाक इल्ली बड़ी इल्ली के सिर पर उल्टे अंग्रेजी अक्षर वाई का निशान तथा पिछले भाग पर चार काले धब्बे इसकी प्रमुख पहचान हैं। पौधे की मध्य कली में काले रंग का मल (फ्रास) जमा होना भी इसके प्रकोप का स्पष्ट संकेत है।

सप्ताह में दो बार करें निगरानी कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि 15 से 45 दिन की फसल का सप्ताह में कम-से-कम दो बार निरीक्षण करें। यदि पांच प्रतिशत से अधिक पौधों में प्रकोप मिले तो तुरंत नियंत्रण उपाय अपनाएं।

पहली पसंद बने जैविक और यांत्रिक उपाय विशेषज्ञों ने प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने, समय पर ल्यूर बदलने, खेत को खरपतवार मुक्त रखने, संतुलित उर्वरक देने, मध्य कली में बालू और राख का मिश्रण डालने तथा अंडों और छोटी इल्लियों को नष्ट करने की सलाह दी है। साथ ही ट्राइकोग्रामा, टेलीनोमस, मेटाराइजियम, ब्यूवेरिया तथा बीटी आधारित जैव-कीटनाशकों के उपयोग और मित्र कीटों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।

जरूरत पड़े तभी करें दवा का छिड़काव यदि 5 से 10 प्रतिशत पौधों में प्रकोप मिले तो इमामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल अथवा स्पाइनेटोराम का अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी गई है। दवा का घोल पौधे की मध्य कली तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि यही कीट का मुख्य ठिकाना होता है।

वर्जन कटिहार में मक्का उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। विभाग का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण मक्का उत्पादन के माध्यम से जिले की निर्यात क्षमता को भी मजबूत करना है। किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक तकनीकी परामर्श, नियमित प्रशिक्षण और हर स्तर पर तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। फॉल आर्मी वर्म के शुरुआती लक्षण दिखते ही किसान कृषि विभाग से संपर्क करें और समेकित कीट प्रबंधन अपनाएं।

- राजीव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, कटिहार