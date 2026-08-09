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‘ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना सीतामढ़ी’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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सीतामढ़ी में बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने पुनौरा धाम में नए मंदिर के निर्माण की शुरुआत की घोषणा की। इसे मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राचीन मंदिर के विधिवत ध्वस्तीकरण के साथ नये मंदिर के शिलान्यास का आज आध्यात्मिक उद्घाटन हुआ।

‘ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना सीतामढ़ी’

सीतामढ़ी। बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहा कि सीतामढ़ी आज ऐतिहासिक व आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना। पुनौरा धाम में दिव्य मंदिर, विशाल परिक्रमा पथ, श्रद्धालुओं की सुविधाओं सहित पूरे धार्मिक परिसर के विकास का कार्य प्रारंभ होना मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मंदिर के शिलान्यास की प्रथम वर्षगांठ पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बीच प्राचीन मंदिर से नवीन सीताराम मंडपम् में विग्रहों का विधिवत स्थानांतरण श्री जानकी जन्मभूमि के नवयुग का शुभारंभ है।इस ऐतिहासिक कदम के साथ प्राचीन मंदिर के नियोजित ध्वस्तीकरण और भव्य नए मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

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