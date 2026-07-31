गो सम्मान अभियान को लेकर सौंपा ज्ञापन
गो सम्मान अभियान को लेकर सौंपा ज्ञापन भागलपुर। श्री गोशाला भागलपुर एवं गो सम्मान
भागलपुर। श्री गोशाला भागलपुर एवं गो सम्मान अभियान समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद रोहित बाजोरिया ने बताया जिले से तीन लाख हस्ताक्षर को डिजिटल माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। गो सम्मान अभियान की बिहार प्रभारी किरण झा ने इस अभियान से संबंधित सारी बातें जिलाधिकारी को बतायी। इस मौके पर अधिवक्ता अवधेश कुमार मौजूद थे।
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