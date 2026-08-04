कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक विजेता मरियम फातिमा का सम्मान
मुजफ्फरपुर में आयोजित एक समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता मरियम फातिमा को सम्मानित किया गया। उनके पिता इम्तियाज अहमद को भी सम्मानित किया गया। जिला शतरंज संघ ने आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर चर्चा की। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा।
मुजफ्फरपुर, वसं। कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता एवं बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा को मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ ने सम्मानित किया। जूरन छपरा स्थित संघ के कार्यालय में आयोजित समारोह में मरियम के पिता इम्तियाज अहमद को भी सम्मानित किया गया।जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष डॉ. विमोहन कुमार, सचिव अभिषेक सोनू, संरक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन ने मरियम के आगामी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर चर्चा की। इस अवसर पर जिला शतरंज संघ ने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा भी की। संघ और गायत्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में 29 अगस्त से दो सितंबर तक कलमबाग रोड स्थित आदर्श छात्रावास में गायत्री देवी मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय मास्टर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।
शिविर में अंतरराष्ट्रीय मास्टर नीरज कुमार मिश्रा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। दो सितंबर को 30 हजार रुपये की पुरस्कार राशि वाली गायत्री देवी मेमोरियल स्टेट ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें राज्यभर के खिलाड़ी भाग लेंगे। सम्मान समारोह में संयुक्त सचिव हरिओम, अमित चंदन, राजीव रंजन आदि मौजूद रहे।
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