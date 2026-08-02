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बिहार के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे निजी विद्यालयों से बेहतर: मिथिलेश तिवारी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 'बाल वाटिका' की शुरुआत और 551 मॉडल स्कूलों की स्थापना की घोषणा की। सितंबर तक हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी और समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी।

बिहार के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे निजी विद्यालयों से बेहतर: मिथिलेश तिवारी
बिहार के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे निजी विद्यालयों से बेहतर: मिथिलेश तिवारी

मांझागढ़। स्थानीय प्रखंड के विशम्भरापुर गांव में रविवार को नीट व अन्य परीक्षाओं में सफल छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है।

शिक्षा की नई ऊंचाइयां

उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 'बाल वाटिका' की शुरुआत की जाएगी, ताकि छोटे बच्चे खेल-खेल में सीख सकें और उनकी प्रारंभिक शिक्षा अधिक रोचक एवं प्रभावी बन सके। वे यहां आरएम पब्लिक स्कूल में नीट व जेईई में सफल छात्रों को सम्मानित करने के अवसर पर सभा को सम्बोधित कर रहे थे।

मॉडल स्कूलों की स्थापना

उन्होंने बताया कि बिहार में 551 मॉडल स्कूल (सरस्वती विद्या निकेतन) खोले गए हैं, जहां छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चों को निःशुल्क ड्रेस सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को इस स्तर पर तैयार किया जाएगा कि वे देश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें।

राज्य सरकार की योजनाएं

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाना है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है।

स्मार्ट क्लास का विकास

उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त तक बिहार के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से रात 10 बजे तक भी छात्र अपनी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

विधायक की सराहना

अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने बरौली विधायक मंजीत सिंह की सराहना करते हुए उन्हें अपना छोटा भाई बताया। उन्होंने कहा कि बरौली विधायक क्षेत्र के विकास और शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए जब भी कोई मांग लेकर आएंगे, उसे प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृति देने का प्रयास किया जाएगा।

भविष्य की योजनाएं

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में सरकारी विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में एक नई पहचान स्थापित कर सकें।

सभा को इन्होने भी किया सम्बोधित प्रतिभा सम्मान समारोह को बरौली विधायक मंजीत सिंह, सदर विधायक सुभाष सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरि, एमएलसी सच्चिदानंद राय, राजू चौबे, ई. विकास कुमार सिंह ने भी सम्बोधित किया। (रिपोर्ट-राजन पांडेय)

सामान्य प्रश्न

बिहार के शिक्षा मंत्री ने कब छात्रों को सम्मानित किया?
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को नीट व अन्य परीक्षाओं में सफल छात्रों को सम्मानित किया।
Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
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शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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