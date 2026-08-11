बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर

सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी बाढ़ का खतरा नहीं है। ढेंग और सोनाखान गेज पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। अन्य स्थानों पर स्थिति सामान्य है। अधिकारियों ने सभी तटबंधों की निगरानी की जा रही है और सभी तटबंध सुरक्षित हैं।

सीतामढ़ी। जिले में बागमती नदी के जलस्तर में एक बार फिर उछाल आया है। सोमवार को बागमती नदी ढेंग और सोनाखान गेज स्थल पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। ढेंग में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर और सोनाखान में 45 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि जलस्तर में वृद्धि के बावजूद जिले में अभी बाढ़ का खतरा नहीं बताया गया है।

स्थिति सामान्य डूबाधार, चंदौली व कटौझा में स्थिति सामान्य : बागमती नदी के डूबाधार, चंदौली और कटौझा गेज स्थल पर जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। इन स्थानों पर भी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। विभाग की ओर से सभी प्रमुख तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं से भी पानी के दबाव या कटाव की सूचना नहीं है।

अधवारा समूह की नदियों में उतार-चढ़ाव अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी उतार-चढ़ाव जारी है। हालांकि सभी प्रमुख स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। इससे फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है। नदियों के जलस्तर पर नजर रखने के लिए विभागीय कर्मियों को सतर्क किया गया है।

वृद्धि दर पर रखी जा रही नजर बागमती परियोजना के सहायक अभियंता कौशर अहमद ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सभी तटबंध सुरक्षित हैं। जलस्तर में होने वाले बदलाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय टीमों को चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है।