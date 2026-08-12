नियुक्ति नियमावली में मुख्यमंत्री से संशोधन की मांग

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति परिनियम 2026 का विरोध लगातार हो रहा है। बिहार विधान परिषद सदस्य सह याचिका समिति के अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को परिनियम से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उसमें संशोधन का आग्रह किया है। पत्र में डॉ. सिंह ने कहा कि नए परिनियम के मुताबिक होने वाली नियुक्ति में बिहार के काफी संख्या में योग्य और बेहतर अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। उन्होंने नियमित नियुक्ति का जिक्र करते हुए लिखा है कि वर्ष 2020 में जारी सहायक प्राध्यापक नियुक्ति विज्ञापन से अब सभी विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।

इसी बीच कई अभ्यर्थियों की नए परिनियम के अनुसार 43 वर्ष से अधिक हो गई है। ऐसे अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया की लेटलतीफी के कारण आवेदन से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने उम्र सीमा 55 वर्ष करने की मांग की है। डॉ. सिंह ने नेट-जेआरएफ जैसी कठिन परीक्षा पास करने के बाद भी लिखित परीक्षा लेने के नियम पर भी आपत्ति जताई। कहा कि उक्त दोनों परीक्षाएं देश स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन अर्हता के लिए आयोजित की जाती हैं, ऐसे में फिर से परीक्षा समझ से परे है। डॉ. सिंह ने कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव को नियुक्ति प्रक्रिया में वेटेज देने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे संबंधित तथ्यों से लोकभवन को भी अवगत कराएं, ताकि नियमों में संशोधन किया जा सके।