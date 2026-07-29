सक्षम की राज्य टीम का पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण

-मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत त्वरित भर्ती और पुनर्वास के दिए सख्त निर्देश पूर्णिया, वरीय संवाददाता। सक्षम की उच्चस्तरीय राज्य टीम द्

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। सक्षम की उच्चस्तरीय राज्य टीम द्वारा बुनियादी केंद्र, भिक्षुक पुनर्वास केंद्र (सेवा कुटीर) एवं शांति कुटीर का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण दल में राज्य परियोजना प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव, संचार प्रबंधक रणजीत कुमार एवं सहायक निदेशक अमरीश कुमार शामिल थे। निरीक्षण के दौरान राज्य कार्यक्रम टीम ने जिला प्रबंधक ऊषा कुमारी को केंद्रों के संचालन को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों की तत्काल पूर्ति करने और निवासियों के सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने हेतु सख्त दिशानिर्देश जारी किए।

राज्य टीम द्वारा जारी मुख्य निर्देश: -तत्काल भर्ती एवं वैधानिक अनुपालन: जिला प्रबंधक को सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी एवं त्वरित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में सभी वैधानिक एवं प्रशासनिक नियमों के अक्षरशः अनुपालन का आदेश दिया गया।

समयबद्ध कौशल विकास एवं पुनर्वास: -समाज से भिक्षावृत्ति के स्थायी उन्मूलन के लिए सेवा कुटीर और शांति कुटीर के आवासियों के लिए समयबद्ध कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया।

साप्ताहिक निरीक्षण का आदेश: -केंद्रों के पारदर्शी संचालन और आवासियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रबंधक ऊषा कुमारी को प्रति सप्ताह भिक्षुक गृह का अनिवार्य दौरा करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन: -संपूर्ण प्रक्रिया को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तय मानकों के अनुरूप संचालित करने के कड़े निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना: यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त कराना है। योजना के अंतर्गत भिक्षुकों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाता है तथा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाता है। वहीं वृद्ध, अति निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में मिले भिक्षुकों को जीवन-यापन की मूलभूत सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।