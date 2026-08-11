शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई : शीला मंडल
विज्ञान मंत्री शीला मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी ने सामाजिक सुधार में मदद की है। इसके परिणाम स्वरूप गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की कमाई अब बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों पर खर्च हो रही है। इससे घरेलू हिंसा में कमी और महिलाओं में सुरक्षा का भाव बढ़ा है।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू कर समाज सुधार की दिशा में साहसिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसके बाद से प्रदेश के सामाजिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई अब शराब पर खर्च होने के बजाय बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और घर की खुशहाली पर खर्च हो रही है। वे जदयू दफ्तर में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। मंत्री ने कहा कि शराबबंदी से परिवारों में आर्थिक बचत बढ़ी है, घरेलू हिंसा में कमी आई है।
महिलाओं के जीवन में सुरक्षा और सम्मान का भाव मजबूत हुआ है। शराबबंदी ने सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक खुशहाली को मजबूती देने का काम किया है। मौके पर प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अंजुम आरा मौजूद थीं।
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