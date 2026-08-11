नीतीश के कृषि रोड मैप ने बदली बिहार की तस्वीर : राजीव रंजन
जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार, बिहार में कृषि निर्यात में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप के परिणामस्वरूप हुई है। ये योजनाएं किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात के अवसर प्रदान कर रही हैं। 2023 में बिहार का कृषि निर्यात 17.6 मिलियन डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर 340.6 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बिहार में कृषि निर्यात के क्षेत्र में हाल के वर्षों में सामने आई उल्लेखनीय प्रगति नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप की दूरदर्शी सोच और उसके लगातार क्रियान्वयन का परिणाम है। कृषि रोड मैप ने बिहार की खेती को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण और निर्यात से जोड़ने की मजबूत बुनियाद तैयार की है। उन्होंने कहा कि देश का कृषि निर्यात पिछले दो वर्षों से लगभग 2.22 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर स्थिर है, लेकिन इसी अवधि में बिहार ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है।
डब्ल्यूटीओ और एपीडा के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार से करीब 17.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 144 करोड़ रुपये का कृषि निर्यात हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 340.6 मिलियन डॉलर यानी करीब 2844 करोड़ रुपये हो गया।
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