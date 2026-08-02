ग्रामीण चिकित्सकों की मांग के समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए बांकेबाजार के चिकित्सक
बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रामीण चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवा में उचित मान्यता के लिए सरकार से अपील की। उन्होंने प्रशिक्षित चिकित्सकों के पंजीकरण, नियमित प्रशिक्षण और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी की मांग की। डॉ. अमरेंद्र कुमार और अन्य चिकित्सकों ने सरकार से त्वरित निर्णय की आवश्यकता बताई।
ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति, बिहार के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में रविवार को बांकेबाजार, इमामगंज और डुमरिया के ग्रामीण चिकित्सक गया पहुंचे। चिकित्सकों ने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का पंजीकरण कर स्वास्थ्य सेवा देने की अनुमति, नियमित प्रशिक्षण, रोगी कल्याण समिति में भागीदारी और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति समेत कई मांगें उठाईं। संघ के सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद उन्हें उचित मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। मौके पर संघ अध्यक्ष डॉ. अमरेंद्र कुमार समेत कई चिकित्सक मौजूद रहे।
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