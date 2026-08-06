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ऋण वितरण व एनपीए वसूली में तेजी लाने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में बिहार ग्रामीण बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय ने शाखा प्रबंधकों और जीविका पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की। महाप्रबंधक मनोज कुमार भारद्वाज ने कृषि और लघु उद्योगों में गुणवत्ता और समयबद्ध ऋण वितरण पर जोर दिया। एनपीए खातों के निपटान के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए।

ऋण वितरण व एनपीए वसूली में तेजी लाने के निर्देश

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, भागलपुर द्वारा शाखा प्रबंधकों और जीविका पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक मनोज कुमार भारद्वाज ने की। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सह सहायक महाप्रबंधक राजन कुमार, मुख्य प्रबंधक (वसूली) अम्रेंद्र कुमार, मुख्य प्रबंधक (ऋण) निलोतपाल निलेश सहित भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले के शाखा प्रबंधक व जीविका अधिकारी उपस्थित रहे। महाप्रबंधक ने उन्होंने कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ऋण वितरण पर जोर दिया। ​विशेष ऋण वसूली अभियान की समीक्षा करते हुए महाप्रबंधक ने एनपीए खातों के निपटान के लिए सख्त निर्देश दिए।

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