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छात्र-युवा एकता का ऐलान : आज प्रतिरोध दिवस, 25 को बिहार बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा में इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर 24 जुलाई को प्रतिरोध दिवस और 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया। यह कार्यक्रम शिक्षा, रोजगार और लोकतांतिक अधिकारों के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

छात्र-युवा एकता का ऐलान : आज प्रतिरोध दिवस, 25 को बिहार बंद

आरा। इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों-युवाओं के मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई। दोनों संगठनों ने 24 जुलाई को पूरे बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाने और 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। नेताओं ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों से इन कार्यक्रमों में भाग लेकर समर्थन देने की अपील की। कहा कि 24 जुलाई को राज्यभर में विभिन्न स्थानों पर प्रतिरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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इसके अगले दिन 25 जुलाई को शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांगों को लेकर बिहार बंद का आयोजन किया जाएगा। दोनों संगठनों का कहना है कि छात्रों-युवाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जनसरोकार के मुद्दों पर आंदोलन जारी रखा जाएगा।

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