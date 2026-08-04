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सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों ने पटना में शुरू किया आमरण अनशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली के खिलाफ अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका संघर्ष पीएचडी धारकों और शोधार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए है। प्रमुख मांगों में यूजीसी विनियमों का पालन, आयु सीमा में बदलाव और नियमित बहाली शामिल हैं। आंदोलनकारी सरकार से त्वरित निर्णय की मांग कर रहे हैं।

सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थियों ने पटना में शुरू किया आमरण अनशन

बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली के विरोध में मंगलवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष हजारों पीएचडी धारकों, शोधार्थियों एवं उच्च शिक्षा के सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए है। अनशन पर बैठे अभिषेक मेहता और बिक्कु सिंह प्रधान ने कहा कि यूजीसी विनियमों का अनुपालन, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष, पीएचडी को अनिवार्य योग्यता, सभी विषयों में नियमित बहाली, डोमिसाइल नीति लागू करना और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना प्रमुख मांगें हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।

चेतावनी दी कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन पूरे बिहार में व्यापक रूप लेगा। अनशन पर बैठे संयोजक कुमुद पटेल ने कहा कि वर्षों की मेहनत और शैक्षणिक उपलब्धियों की अनदेखी कर बनाई गई नई बहाली नियमावली ने हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में डाल दिया है। मौके पर भीम यादव, राजा पासवान, चंदन तिवारी, रत्नेश कुमार, रजनीश यादव, नितेश पटेल सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रहे।

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