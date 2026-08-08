जिले में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू

जिले के पात्र छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आय और जाति प्रमाण पत्र के साथ शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन सही न मिलने पर सुधार के अवसर दिए जाएंगे।

जिले के पात्र छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत जिले के इंटर स्कूल, सरकारी व निजी आईटीआई, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, बीएड और डीएलएड कॉलेजों के पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

शिक्षण संस्थानों के प्रिंसपल और नोडल पदाधिकारी विद्यार्थियों को योजना की जानकारी देंगे तथा आवेदन करने में सहयोग करेंगे। जानकारी के अनुसार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों का पंजीकरण 25 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बाद नए संस्थानों का पंजीकरण और आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संस्थानों को तय समय में छात्रों के आवेदनों का सत्यापन भी पूरा करना होगा। आवेदन के लिए आधार से डीबीटी से जुड़े बैंक खाते में सीडिंग होना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन फाइनल नहीं होगा। विद्यार्थियों को आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र के साथ शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने होंगे। आय प्रमाण पत्र एक अप्रैल 2026 या उसके बाद का होना चाहिए।

आवेदन सुधार की प्रक्रिया

आवेदन में गलती मिलने पर सुधार के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। डिफेक्ट मिलने के 15 दिनों के अंदर सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वतः रद हो जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही छात्रवृत्ति राशि जारी की जाएगी।

पात्रता मापदंड

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को योग्य होना जरूरी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वैसे उम्मीदवार योग्य होंगे,जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए बिहार के पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में आगे की पढ़ाई कर रहें हों। इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए ओबीसी वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ईबीसी वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रखी गई है। यही आय सीमा एससी एसटी वर्ग के लिए भी है।

आवेदन के लिए कदम

सबसे पहले छात्र को नेशनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाना होगा। यहां होमपेज पर दिख रहे स्टूडेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पर क्लिक कर सबसे पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट pmsonline.bihar.gov.in पर जाएं. वहां पर शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 का लिंक दिया गया है। वहां आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार बीसी/ईबीसी या एससी/एसटी पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना है। मांगी गई जानकारी सही सही भरने के बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी डिटेल्स भरने के बाद अंत में फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। (नवादा से शशि भूषण पाठक)