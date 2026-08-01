चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में कल होगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का द्वितीय टेस्ट
बेतिया, बेतिया कार्यालय चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया
बेतिया, बेतिया कार्यालय चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के द्वितीय टेस्ट का आयोजन 03 अगस्त सोमवार को सुबह 10 बजे चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स परिसर में किया जाएगा। इस टेस्ट के माध्यम से छात्र-छात्राओं को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , रिन्यूएबल एनर्जी तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। डॉ. सलाउद्दीन ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर टेस्ट में भाग लें। उन्होंने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा एवं आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।
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