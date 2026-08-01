Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में कल होगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का द्वितीय टेस्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
Follow us on Google News
share

बेतिया, बेतिया कार्यालय चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया

चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में कल होगा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग का द्वितीय टेस्ट

बेतिया, बेतिया कार्यालय चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ. मोहम्मद सलाउद्दीन ने बताया कि बिहार सरकार के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के द्वितीय टेस्ट का आयोजन 03 अगस्त सोमवार को सुबह 10 बजे चम्पारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स परिसर में किया जाएगा। इस टेस्ट के माध्यम से छात्र-छात्राओं को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , रिन्यूएबल एनर्जी तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। डॉ. सलाउद्दीन ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर टेस्ट में भाग लें। उन्होंने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा एवं आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Diploma Polytechnic
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।