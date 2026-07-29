ब्लूटूथ से परीक्षा में नकल कर रहे परीक्षार्थी समेत तीन गिरफ्तार

पेज एक के लिए प्रस्तावित निक उपकरण छपरा, हमारे संवाददाता। बिहार गृहरक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पद के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के दौरान सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते...

पेज एक के लिए प्रस्तावित छपेमारी में वॉकी-टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद फोटो 13- जब्त वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छपरा, हमारे संवाददाता। बिहार गृहरक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पद के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के दौरान सारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के सहारे परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शहर में किराए के मकान पर छापेमारी कर दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया, जिनके पास से वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है।

पुलिस कार्रवाई जानकारी के अनुसार, टाउन थाना क्षेत्र स्थित जगलाल राय कॉलेज परीक्षा केंद्र पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जांच की। इस दौरान एक परीक्षार्थी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तार परीक्षार्थी की पहचान वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बालीगांव खजूरी निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शहर के एक किराए के मकान में छापेमारी की। वहां से वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के लोहानी पट्टी निवासी सुविंदर कुमार और अमित कुमार को हिरासत में लिया गया। दोनों के पास से वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस और परीक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। बरामद सामान को जब्त कर पुलिस तकनीकी जांच करा रही है।

बड़े साक्षात्कार और जांच टाउन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद तत्काल विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में एक संगठित तरीके से परीक्षा में नकल कराने की आशंका सामने आई है। मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। इधर, एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि नकल कराने वाले पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र से भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हालांकि जांच प्रभावित न हो इसलिए फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा नहीं की है。