Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

9 जिलों में 8 साल तक रेंज में पदाधिकारियों को बदल सकेंगे आईजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर के जोन बनने के बाद आईजी के अधिकार में बढ़ोतरी पहले तक 5 साल

9 जिलों में 8 साल तक रेंज में पदाधिकारियों को बदल सकेंगे आईजी

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। बिहार पुलिस में सात साल बाद फिर से जोनल सिस्टम लागू होने के बाद भागलपुर आईजी अधिकार और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो गई है। अब जोनल आईजी तीनों रेंज के नौ जिलों में आठ साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले पदाधिकारियों का रेंज तबादला भी कर सकेंगे। नए डीआईजी की पोस्टिंग के बाद जिला तबादला का अधिकार उनका होगा। भागलपुर के रेंज रहने तक आठ साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यालय को लिस्ट भेजनी पड़ती थी। अब भागलपुर जोनल आईजी ही पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तबादला तीनों रेंज में कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:जोनल व्यवस्था : बदल जाएगा कोसी- सीमांचल की पुलिसिंग का परिदृश्य

ऐसे में पुलिस मुख्यालय से भी काम का दबाव कम किया जा सकेगा। भागलपुर जोन के ये हैं तीन रेंज, आईजी या डीआईजी के लिए करनी होगी नई व्यवस्थाभागलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिन तीन रेंज के पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आठ साल की कार्य अवधि पूर्ण होने बाद जोनल आईजी तबादला कर सकेंगे उनमें भागलपुर रेंज, मुंगेर और बेगूसराय रेंज शामिल हैं। भागलपुर रेंज में भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिले होंगे। मुंगेर रेंज में जमुई, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय एवं बेगूसराय रेंज के बेगूसराय और खगड़िया जिले शामिल हैं। भागलपुर में आईजी पहले से हैं इसलिए जोनल आईजी की पोस्टिंग की जरूरत नहीं होगी लेकिन यहां अब रेंज डीआईजी की पोस्टिंग होनी है। सात साल पहले जोनल सिस्टम लागू रहने तक जोनल आईजी का कार्यालय नाथनगर स्थित एफएसएल भवन में था। उनका आवास पुलिसलाइन परिसर में था जिसमें अब एसपी सिटी का आवास है। ऐसे में भागलपुर रेंज कार्यालय को अगर जोनल कार्यालय बनाया जाता है तो रेंज कार्यालय और रेंज डीआईजी के आवास और कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी। अगर वर्तमान आईजी कार्यालय को रेंज कार्यालय और डीआईजी आवास बनाए रखा जाता है तो जोनल आईजी के कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी होगी। पूर्णिया में भी ऐसी ही स्थिति है। वहां का जोन दरभंगा है जहां डीआईजी बैठ रहे हैं। वहां आईजी जाएंगे तो उनके लिए कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी होगी।

ये भी पढ़ें:सीएम को पत्र : पूर्णिया को पुलिस जोन बनाएं, चिकन नेक वाला इलाका हाई सेंसेटिव
ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया पर नकेल को IG-DIG को मिला पावर, आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का प्रॉसेस क्या है?
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।