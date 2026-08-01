9 जिलों में 8 साल तक रेंज में पदाधिकारियों को बदल सकेंगे आईजी

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। बिहार पुलिस में सात साल बाद फिर से जोनल सिस्टम लागू होने के बाद भागलपुर आईजी अधिकार और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी हो गई है। अब जोनल आईजी तीनों रेंज के नौ जिलों में आठ साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले पदाधिकारियों का रेंज तबादला भी कर सकेंगे। नए डीआईजी की पोस्टिंग के बाद जिला तबादला का अधिकार उनका होगा। भागलपुर के रेंज रहने तक आठ साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यालय को लिस्ट भेजनी पड़ती थी। अब भागलपुर जोनल आईजी ही पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को तबादला तीनों रेंज में कर सकेंगे।

ऐसे में पुलिस मुख्यालय से भी काम का दबाव कम किया जा सकेगा। भागलपुर जोन के ये हैं तीन रेंज, आईजी या डीआईजी के लिए करनी होगी नई व्यवस्थाभागलपुर जोन के अंतर्गत आने वाले जिन तीन रेंज के पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आठ साल की कार्य अवधि पूर्ण होने बाद जोनल आईजी तबादला कर सकेंगे उनमें भागलपुर रेंज, मुंगेर और बेगूसराय रेंज शामिल हैं। भागलपुर रेंज में भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिले होंगे। मुंगेर रेंज में जमुई, मुंगेर, शेखपुरा और लखीसराय एवं बेगूसराय रेंज के बेगूसराय और खगड़िया जिले शामिल हैं। भागलपुर में आईजी पहले से हैं इसलिए जोनल आईजी की पोस्टिंग की जरूरत नहीं होगी लेकिन यहां अब रेंज डीआईजी की पोस्टिंग होनी है। सात साल पहले जोनल सिस्टम लागू रहने तक जोनल आईजी का कार्यालय नाथनगर स्थित एफएसएल भवन में था। उनका आवास पुलिसलाइन परिसर में था जिसमें अब एसपी सिटी का आवास है। ऐसे में भागलपुर रेंज कार्यालय को अगर जोनल कार्यालय बनाया जाता है तो रेंज कार्यालय और रेंज डीआईजी के आवास और कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी। अगर वर्तमान आईजी कार्यालय को रेंज कार्यालय और डीआईजी आवास बनाए रखा जाता है तो जोनल आईजी के कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी होगी। पूर्णिया में भी ऐसी ही स्थिति है। वहां का जोन दरभंगा है जहां डीआईजी बैठ रहे हैं। वहां आईजी जाएंगे तो उनके लिए कार्यालय और आवास की व्यवस्था करनी होगी।