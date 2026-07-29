अधिनायक अनुदेशक भर्ती परीक्षा में विज्ञान के प्रश्न रहे घुमावदार

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में अधिनायक अनुदेशक पद की परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। 20 केंद्रों पर हुई परीक्षा में छात्रों ने विज्ञान के प्रश्नों को कठिन माना, जबकि कुछ ने आसान बताया। कदाचारमुक्त परीक्षा के सुखद अनुभव के बावजूद करंट अफेयर के मुश्किल प्रश्नों ने भी छात्रों को उलझा दिया।

केवल प्रवेश पत्र व पहचान पत्र के साथ मिला प्रवेश ओएमआर सीट भरने के लिए केंद्र पर ही मिला पेन न्यूमेरिक 02 घण्टे की थी परीक्षा 01 पाली में ली गयी परीक्षा फोटो 12 बुधवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जिला स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते अभ्यर्थी छपरा, नगर प्रतिनिधि।

बोर्ड परीक्षा का आयोजन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से आयोजित बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में अधिनायक अनुदेशक पद की प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा बुधवार को जिले के 20 केंद्रों पर आयोजित की गयी। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों ने बताया कि विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में काफी समय लग रहा था। शहर के गर्ल्स स्कूल केंद्र से बाहर निकले कुछ परीक्षार्थियों ने प्रश्नों के स्तर को कठिन बताया तो कुछ ने आसान। हालांकि कदाचारमुक्त परीक्षा पर सभी अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली।

परीक्षा के अनुभव पड़ोसी जिला सीवान से आयी समृद्धि ने कहा कि शुरू में ऐसा लगा कि विज्ञान के सवाल उलझा सकते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ सभी सवालों के जवाब देती चली गई। दो घंटे का पेपर डेढ़ घंटे में ही हल कर लिया था। बाहर निकलने पर कहीं से पेपर लीक जैसी बात सुनने को नहीं मिली। अब आशा है कि लिखित परीक्षा के इस चरण को पूरा कर लूंगी। वहीं, नवादा से आए संजय कुमार ने कहा कि विज्ञान ने पूरी तरह से फंसा दिया था। जिस तरह की तैयारी करके आया था, विज्ञान के सवाल उससे इतर थे। इस कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन गणित ने पूरा साथ दिया। पास होने की पूरी उम्मीद है। बस रिजल्ट का इंतजार है। सीवान से आई सुरभि ने कहा कि गणित में समय लग रहा था। कुछ प्रश्नों को छोड़ कर किसी का भी जवाब देने में समय नहीं लगा। एक घंटे में ही सारे सवाल हल कर लिए। हालांकि नियम की बाध्यता के कारण पूरे समय बैठना पड़ा।

परिवहन की स्थिति कई परीक्षा केदो पर सुबह में ही परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंच गए थे।परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा है कि करंट अफेयर में मुश्किल प्रश्न आए। इसमें उलझ कर रह गए और समय बर्बाद हुआ। मालूम हो कि कुल 19 हजार 838 पदों पर बहाली होनी है। कड़ी सुरक्षा में 20 केंद्रों पर परीक्षा सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन बुधवार को शांतिपूर्ण हुआ। एक पाली में दोपहर 11 से एक बजे के बीच हुई परीक्षा के लिए जिले में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एकल पाली में यह परीक्षा हुई। प्रशासन ने निर्देश दिया था कि प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर के बॉक्स को परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने खोला जाएगा। कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने चयन पर्षद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही परीक्षार्थियों की जांच कर उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिलाया।

सुरक्षा उपाय डीएम वैभव श्रीवास्तव और सीनियर एसपी विनीत कुमार आपस में समन्वय बनाकर परीक्षा की गोपनीयता बरकरार में लगे रहें। अधिकारियों ने कई परीक्षा केदो का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया परीक्षा ड्यूटी में एडीएम इंजीनियर मुकेश कुमार, सदर एसडीओ नितेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ,जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रवि प्रकाश सहित कई अन्य पदाधिकारी लगे हुए थे। कई अंचल के अंचल पदाधिकारी को भी परीक्षा संबंधी दायित्व दिया गया था। हर गतिविधि की हुई वीडियोग्राफी सुबह से ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश के लिए कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। हर परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक और प्रवेश पत्र पर अंकित विवरण का मिलान किया जा रहा था। केंद्र के अंदर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं थी। सभी केंद्रों पर जैमर भी लगाया गया था। हर गतिविधि की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सुरक्षा के लिहाज से ओएमआर सीट रंगने और अन्य विवरण भरने के लिए उन्हें केंद्र पर ही पेन दिया गया।

अभ्यर्थियों की भीड़ परीक्षा के दौरान मोबाइल लेकर आनेवाले केंद्राधीक्षकों का फोन भी जमा करा लिया गया।परीक्षा केंद्र पर बिहार पुलिस की टीम अभ्यर्थियों का ट्रिपल लेयर टेस्ट ले रही थी। इससे गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा समाप्त होने पर जंक्शन पर उमड़ी भीड़ सिपाही भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ पड़ी। छपरा- बनारस और छपरा-हाजीपुर रूट की ट्रेनों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सवार हो गये। ट्रेन में चढ़ने के दौरान धक्का-मुक्की भी हुई। हालांकि, परीक्षार्थियों की भीड़ को लेकर आरपीएफ और जीआरपी पहले से सतर्क थी। अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म के उल्टा साइड जाने से रोकती रही। इसे लेकर सहयोग काउंटर से घोषणा भी की जाती रही। इस दौरान महिला परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हुई।