पीएम राहत : दुर्घटना होने पर डायल 112 बताएगा नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल

बिहार पुलिस सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उनके नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दिलाएगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) के तहत डायल 112 पर कॉल करने पर पीड़ित को एंबुलेंस और अस्पताल की जानकारी मिलेगी। पीएम राहत योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज उपलब्ध है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उनके नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा दिलाने में बिहार पुलिस मदद करेगी। इसके लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) के अंतर्गत डायल 112 सेवा को एनएचएआई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी नेटवर्क से जोड़ा गया है। दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित या किसी सहयोगी के डायल 112 पर कॉल करने पर उनको नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी के साथ एंबुलेंस की सुविधा दी जाएगी। पीड़ित को पीएम राहत (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अशोर्ड ट्रीटमेंट) योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बिहार पुलिस के एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद का पहला घंटा (गोल्डन आवर) जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय पीएम राहत योजना में बिना किसी अग्रिम भुगतान या दस्तावेज के तुरंत आपातकालीन उपचार शुरू किया जाता है। मगर 13 फरवरी 2026 से योजना लागू होने के बाद बिहार में मात्र 82 दुर्घटना पीड़ितों ने ही इस सुविधा का लाभ उठाया है। इसको लेकर संभवत: जन जागरूकता का अभाव है।

दुर्घटना की स्थिति में सहायता एडीजी ने बताया कि दुर्घटना होने पर 112 नंबर पर कॉल करने पर सिस्टम (ईआरएसएस) के माध्यम से पीड़ित को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल और एंबुलेंस सहायता तुरंत प्रदान की जाती है। नजदीकी पुलिस थाने को भी सूचना दी जा सकती है। दुर्घटना की पुष्टि पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (इ-डार पोर्टल) के माध्यम से की जाती है। अस्पताल मरीज की 'ट्रीटमेंट आईडी ' बनाकर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) पोर्टल पर क्लेम दर्ज करते हैं।

योजना का लाभ ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक योजना का लाभ सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को मिलता है। इनमें पैदल यात्री, साइकिल चालक से लेकर किसी भी श्रेणी की मोटर वाहन दुर्घटना का शिकार लोग शामिल हैं। सभी सरकारी और आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज के लिए अधिकृत हैं। पुलिस के मुताबिक बीमित वाहनों के मामलों में बीमा कंपनियां और हिट एंड रन मामलों में सरकार सीधे अस्पतालों को भुगतान करती हैं। मरीज या उसके परिवार को कुछ भी भुगतान नहीं करना होता। दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को किसी भी कानूनी परेशानी या पुलिस उत्पीड़न से पूरी सुरक्षा दी जाती है।