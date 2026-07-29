कड़ी सुरक्षा में हुई गृहरक्षा वाहिनी अधिनायक अनुदेशक भर्ती परीक्षा, 70 प्रतिशत हुए शामिल

20 केंद्रों पर जैमर-सीसीटीवी से रखी गई निगरानी, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृहरक्षा वाहिनी के अधिनायक अनुदेशक पद पर नियुक्ति के लिए बुधवार...

20 केंद्रों पर जैमर-सीसीटीवी से रखी गई निगरानी, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश आरा, निज प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृहरक्षा वाहिनी के अधिनायक अनुदेशक पद पर नियुक्ति के लिए बुधवार को भोजपुर जिले में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले के 20 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 11,568 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन लगभग 70 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी, जबकि 30 प्रतिशत से अधिक अनुपस्थित रहे।

परीक्षा की प्रक्रिया परीक्षा के दौरान पूछे गए कई प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझन में डाल दिया, जिससे परीक्षा के बाद उनके बीच सवालों को लेकर चर्चा होती रही। परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित था। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि निर्धारित समय के बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अनुसार विलंब से पहुंचे कई अभ्यर्थियों को प्रवेश से वंचित होना पड़ा।

सुरक्षा व्यवस्था परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक केंद्र पर जैमर लगाये गये थे, ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या नकल की संभावना को रोका जा सके। वहीं, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सभी गतिविधियों की निगरानी की गई। आयोग के स्तर से भी परीक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही थी। भोजपुर जिले में एसबी कॉलेज, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, राजकीय कन्या प्लस टू उच्च विद्यालय, हित नारायण क्षत्रिय प्लस-टू स्कूल, मानो बैजनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय, पयहारी महाराज जी कॉलेज, ज्ञानोदय प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय, तपेश्वर सिंह इंदू महिला कॉलेज सहित आरा शहर एवं आसपास के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई।