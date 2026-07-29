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कड़ी सुरक्षा में 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधिनायक अनुदेशक परीक्षा शहरी क्षेत्र के 17 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। 9,336 परीक्षार्थियों में से 4,418 उपस्थित रहे। परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे थी, जिसमें मैट्रिक स्तर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए।

कड़ी सुरक्षा में 17 केंद्रों पर हुई परीक्षा

दरभंगा, नगर संवाददाता। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बुधवार को आयोजित अधिनायक अनुदेशक की लिखित प्रारंभिक परीक्षा शहरी क्षेत्र के कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 9,336 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिनमें से 4,418 परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 4,918 परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई तथा आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

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संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी गई। सभी केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे व मोबाइल जैमर लगाए गए थे। दो घंटे की परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थी जुटने लगे। केएस कॉलेज परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थी राहुल कुमार, निरंजन कुमार, संजीव सहनी, मुकेश कुमार आदि ने बताया कि कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे।प्रश्न पत्र मैट्रिक स्तर का था। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में जीके, करेंट अफेयर्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथ से सवाल पूछे गए थे। करेंट अफेयर्स व मैथ के अधिकतर सवाल कठिन थे, जिनको हल करने में अधिक समय लग गए। सवाल घुमा कर पूछे गए थे, जिनका जवाब आसानी से देना संभव नहीं था।

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