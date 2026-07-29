बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ‘अधिनायक अनुदेशक’ सम्पन्न, 1,989 परीक्षार्थी अनुपस्थित
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित 'अधिनायक अनुदेशक' पद की परीक्षा 10 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई। कुल 4176 परीक्षार्थियों में से 2187 ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के सभी उपाय किए गए और किसी भी केंद्र पर कदाचार की घटना नहीं हुई।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में 'अधिनायक अनुदेशक' पद पर नियुक्ति के लिए बुधवार को आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 10 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा एकल पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 01 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता दल, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। आयोग के निर्देशानुसार सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा सघन फ्रिस्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी।
समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष से संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था की सतत निगरानी की गई। जिले के सभी 10 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,176 परीक्षार्थी आवंटित थे, जिनमें से 2,187 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 1,989 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई तथा किसी भी परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित नहीं किया गया। -अमिताभ सिंह
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