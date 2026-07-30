15 केंद्रों पर अधिनायक (प्रचालक) प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न
परीक्षा में कुल 6,720 में 2,968 अभ्यर्थी ही हुए शामिल भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पुलिस
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से आयोजित अधिनायक (प्रचालक) प्रारंभिक लिखित परीक्षा बुधवार को शहर के 15 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 6,720 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इनमें 2,968 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,752 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित थी। वहीं निर्देशानुसार सुबह 10 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचारमुक्त कराने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था की लगातार निगरानी की गई। प्रशासन के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी का निष्कासन नहीं हुआ। प्रशासन ने बताया कि अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र के आधार पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया।
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