50 फीसदी परीक्षार्थियों ने भी नहीं दी परीक्षा
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 50 फीसदी परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर अधिकतम 30 से 40 फीसदी परीक्षार्थी पहुंचे। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान कई परीक्षार्थियों को रोका गया। परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का स्तर मध्यम था।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बुधवार को आयोजित परीक्षा में 50 फीसदी परीक्षार्थी भी शामिल नहीं हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर अधिकतम 30 से 40 फीसदी परीक्षार्थी ही पहुंचे। जिन केंद्रों पर 700 परीक्षार्थी थे, वहां 294 और जहां 600 परीक्षार्थी थे वहां लगभग 250 परीक्षार्थी शामिल हुए।
परीक्षा प्रक्रिया
आयोग की ओर से गृहरक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए जिले में 22 केंद्रों पर लिखित परीक्षा हुई। एक पाली में आयोजित इस परीक्षा में 10:30 बजे तक परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों को केवल नीले और काले बॉल पेन से ही ओएमआर शीट भरना था। कई परीक्षार्थी बॉल पेन लेकर नहीं आए थे। उन्हें केंद्रों पर बॉल पेन उपलब्ध कराया गया।
बायोमेट्रिक सत्यापन
बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान रोके गए कई परीक्षार्थी
बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान कई परीक्षार्थियों का मैच नहीं होने के कारण उन्हें रोक दिया गया। ऐसे परीक्षार्थियों की दोबारा जांच कराई गई। बायोमेट्रिक एजेंसी के कर्मियों को भी जांच के बाद ही केंद्र पर प्रवेश को अनुमति दी गई। प्रशासन की ओर से भेजी गई सूची से मिलान कराया गया। जिन कर्मियों का नाम और फोटो मैच नहीं कर रहा था, उन्हें वापस भेज दिया गया। जैमर और वीडियोग्राफी के लिए भी यही व्यवस्था की गई।
परीक्षा के प्रश्नों का स्तर
भाषा स्कोरिंग तो सामान्य ज्ञान के थे कठिन सवाल
परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि हिंदी एवं अंग्रेजी व्याकरण, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और वाक्य शुद्धि से जुड़े प्रश्न पूछे गए। भाषा का यह खंड हम परीक्षार्थियों के लिए काफी स्कोरिंग रहा। सामान्य ज्ञान और बिहार विशेष खंड का स्तर मध्यम रहा। बिहार के इतिहास और भूगोल से जुड़े विशेष प्रश्नों का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की नवीनतम घटनाओं से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न हाल ही के खेल पुरस्कारों और सरकारी योजनाओं से संबंधित थे। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से बुनियादी प्रश्न पूछे गए थे। यह सेक्शन उन छात्रों के लिए काफी आसान रहा, जिन्होंने बेसिक साइंस की अच्छी तैयारी की थी। गणित में लाभ-हानि, प्रतिशत, औसत और समय-कार्य से सीधे और फॉर्मूला आधारित प्रश्न पूछे गए, जो आसान से मध्यम स्तर के थे।
सामान्य प्रश्न
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