गिरोह का मास्टरमाइंड निकला बर्खास्त सिपाही

मोतिहारी ,हि टी। जिले में सक्रिय पैसा डबलिंग के नाम पर ठगी और लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना बिदुर सहनी व उसके दो सहयोगी को बुधवार को कुंवारी देवी चौक से किया है । जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाकी सात आरोपी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने नकली नोट , पुलिस की वर्दी , हथियार सहित मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह को चलाने वाला मास्टर माइंड मुफस्सिल थाना के बड़हरवा निवासी बिदुर सहनी है। वह पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत था । जिसे ड्यूटी पर लापरवाही के कारण वरीय पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था । यह गिरोह लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था。