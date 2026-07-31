गिरोह का मास्टरमाइंड निकला बर्खास्त सिपाही
मोतिहारी जिले में पैसा डबलिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुख्य सरगना बिदुर सहनी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली नोट, पुलिस की वर्दी, हथियार और मोबाइल बरामद किए हैं।
मोतिहारी ,हि टी। जिले में सक्रिय पैसा डबलिंग के नाम पर ठगी और लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना बिदुर सहनी व उसके दो सहयोगी को बुधवार को कुंवारी देवी चौक से किया है । जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाकी सात आरोपी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने नकली नोट , पुलिस की वर्दी , हथियार सहित मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह को चलाने वाला मास्टर माइंड मुफस्सिल थाना के बड़हरवा निवासी बिदुर सहनी है। वह पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत था । जिसे ड्यूटी पर लापरवाही के कारण वरीय पदाधिकारी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था । यह गिरोह लोगों को कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था。
टीम बनाकर की गई छापेमारी
सूचना मिली थी कि बुधवार को बिदूर सहनी अपने सहयोगियों के साथ कुंवारी देवी चौक पर जालसाजी एवं ठगी के घटना को अंजाम देने आने वाला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार डी एस पी टू जितेश पांडेय के नेतृत्व के टीम का गठन कर मौके पर छापेमारी की । जिसमें बिंदुर सहनी व उसके सहयोगी आकाश ,प्रदीप को जाली नोट एवं नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर बाकी आरोपी को बासमनपुर से अमीरी पंडित के घर से पुलिस की वर्दी का तीन पेंट , दो शर्ट, एक बेल्ट बरामद किया है। वही रामप्रवेश भगत, कुंदन कुमार, चंदेश्वर गिरी के घर से जाली नोट , सादे नोट का बंडल बरामद किया है। कुंदन कुमार के घर से एक कट्टा , एक कारतूस सहित आठ मोबाइल बरामद किया है।
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