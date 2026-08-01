उत्कृष्ट कार्य के लिए सीतामढ़ी पुलिस को सूबे में दूसरा स्थान
अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी निरोध दिवस पर बिहार पुलिस ने मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ ‘ऑपरेशन नया सवेरा’ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय स्थान का सम्मान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक ने सीतामढ़ी पुलिस को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।
हिमांशु सीतामढ़ी। अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध संचालित विशेष अभियान ‘ऑपरेशन नया सवेरा’ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सीतामढ़ी पुलिस को राज्य में द्वितीय स्थान का सम्मान प्राप्त हुआ।
सम्मान समारोह
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार एवं अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) के. सुहिता अनुपम ने सीतामढ़ी पुलिस को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया।
अभियान की उपलब्धि
यह उपलब्धि पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के नेतृत्व में हासिल हुई। उनके निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) मो. नजीब अनवर के मार्गदर्शन तथा मानव तस्करी निरोध इकाई के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया।
विशेष अभियान
अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न विभागों, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। सीतामढ़ी पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन नया सवेरा, नया सवेरा-2.0 एवं नया सवेरा-3.0 के तहत कुल 95 बच्चों को मानव तस्करी और बाल श्रम से मुक्त कराया गया। साथ ही विद्यालयों, पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को बाल संरक्षण और मानव तस्करी के खतरों के प्रति जागरूक किया गया। इस उपलब्धि पर पुलिस केंद्र स्थित मानव तस्करी निरोध इकाई कार्यालय में अदिति कवच परियोजना एवं अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार सिंह को सम्मानित किया।
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