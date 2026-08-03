अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में नालंदा के छह खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर बिहार का मान बढ़ाया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोच मनीष कुमार ने इस सफलता का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन को दिया।

अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में नालंदा के खिलाड़ियों का जलवा चार स्वर्ण समेत छह पदक जीतकर बढ़ाया बिहार का मान कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 10वें इंडिया चैलेंजेज कप-2026 में किया शानदार प्रदर्शन पांच बालिकाओं समेत छह खिलाड़ियों ने पदक जीतकर किया जिले को गौरवान्वित फोटो : गोल्ड मेडल : कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में गोल्ड मेडल के साथ चैंपियन कराटा खिलाड़ी। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जिला के छह खिलाड़ियों ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 10वीं अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप इंडिया चैलेंजेज कप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर बिहार का गौरव बढ़ाया।

खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में देश-विदेश के लगभग 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिहारशरीफ की राखी कुमारी ने 13 वर्ष (40 किग्रा वर्ग), चंदन कुमार ने 19 वर्ष (76 किग्रा वर्ग), शिखा ने 10 वर्ष (30 किग्रा वर्ग) तथा शान्वी कुमारी ने 15 वर्ष (50 किग्रा वर्ग) में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं, श्रेया शर्मा ने 13 वर्ष (45 किग्रा वर्ग) में रजत और शिल्पा कुमारी ने 13 वर्ष (40 किग्रा वर्ग) में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।

कोच की प्रतिक्रिया कोच मनीष कुमार ने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कठिन मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें आगे राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों पर बेहतर अवसर मिलते हैं। इस सफलता पर उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)