Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5.44 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 10 अगस्त से शुरू होगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

बिजली गई योजना के तहत, बिहार में 10 अगस्त से पौधारोपण अभियान शुरू होगा। हर पंचायत में औसतन 2,700 पौधे लगाए जाएंगे जिसमें फलदार और पर्यावरणीय महत्व के पौधे शामिल होंगे। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जाएंगे।

5.44 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 10 अगस्त से शुरू होगा अभियान

5.44 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 10 अगस्त से शुरू होगा अभियान हर पंचायत में औसतन 2,700 का लक्ष्य, सुरक्षा के लिए लगाए जायेंगे ट्री गार्ड बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) योजना से जिला में पांच लाख 44 हजार 800 पौधे लगाने का लक्ष्य है। खेती का काम प्रभावित नहीं हो, इसके लिए 10 अगस्त से अभियान की शुरुआत होगी।

हर पंचायत का लक्ष्य

लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक पंचायत में दो हजार 700 पौधे लगाए जायेंगे। इनमें एक लाख आठ 960 फलदार तो चार लाख 35 हजार 840 इमारती व पर्यावरणीय महत्व के पौधे होंगे। डीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि पौधारोपण के साथ पौधों की सुरक्षा पर भी विशेष फोकस रहेगा। पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रत्येक पौधा के पास ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। पौधों की उपलब्धता केवल वन विभाग की नर्सरी होगी। पौधारोपण में 20 फीसदी फलदार पौधों का रखा गया है।

फलदार और पर्यावरणीय पौधे

फलदार पौधों में आम, लीची, कटहल, नींबू, नारियल, अमरूद, आंवला, जामुन तथा सहजन शामिल हैं। पर्यावरणीय महत्व के सागवान, शीशम, महोगनी, बांस, नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन तथा सिरस जैसे पौधे लगाए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों के किनारे, तालाबों के तटबंधों, सरकारी परिसरों और ग्राम समाज की खाली भूमि पर पौधे लगेंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण लकड़ी का भी उत्पादन हो सके । (बिहारशरीफ से रमेश कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार में पौधारोपण अभियान कब शुरू होगा?
पौधारोपण अभियान 10 अगस्त से शुरू होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Biharsharif News Biharsharif Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।