पीएचडी के लिए विवि ने मांगी नए अधिनियम मुताबिक रिक्ति
टीएमबीयू में बिहार पीएचडी अधिनियम 2026 लागू किया गया है। परीक्षा विभाग ने 2024 और 2025 में नामांकन के लिए सभी संबंधित हेड से रिक्ति मांगी है। कुलपति के आदेश पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सुपरवाइजर के लिए शर्तें भी बताई गई हैं। जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में लोकभवन द्वारा जारी बिहार पीएचडी अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। इसको लेकर विवि के परीक्षा विभाग ने नए अधिनियम के मुताबिक सभी संबंधित हेड व प्रधानों से अपडेट रिक्ति पीएचडी 2024 और 2025 में नामांकन के लिए मांगी है। कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा के आदेश पर डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने संबंधित निर्देश जारी किया है। 12 अगस्त तक विवि को रिक्ति उपलब्ध करा देनी है।इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पीएचडी की रिक्ति सीटों का निर्धारण विषयवार एवं पर्यवेक्षकवा नए रेगुलेशन के मुताबिक ही दी जाए। इसमें केवल पीजी विभाग, पीजी सेंटर और पीजी शिक्षक कॉलेजों के शिक्षक ही निर्धारित प्रावधान के अनुसार सुपरवाइजर के रूप में शामिल किए जाएंगे।
ऐसे शिक्षक सुपरवाइजर नहीं हो सकेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति अवधि तीन वर्ष या उससे कम हो। विवि ने स्पष्ट किया है कि जो जानकारी भेजी जाए, वह संबंधित प्रधान से सत्यापित हो, यदि किसी तरह की गलत जानकारी मिलती है तो संबंधित प्रधान को जिम्मेवार माना जाएगा।
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