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जमुई : पंचायत परिसीमन को लेकर होने लगी चर्चाएं, बढ़ सकती है पंचायत की संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लक्ष्मीपुर में पंचायत राज अधिनियम के तहत नए ग्राम पंचायत परिसीमन का आदेश दिया गया है, जिससे पंचायत चुनाव तिथियों में बदलाव की संभावना है। वर्तमान और भावी प्रत्याशियों में रोस्टर को लेकर असमंजस है। नए परिसीमन 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा।

जमुई : पंचायत परिसीमन को लेकर होने लगी चर्चाएं, बढ़ सकती है पंचायत की संख्या

लक्ष्मीपुर (जमुई) से अमरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट बिहार पंचायत राज अधिनियम के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के नए परिसीमन का आदेश दिए गए हैं। जिससे पंचायत के घोषित चुनाव की तिथि बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव तिथि की घोषणा के बाद वर्तमान और भावी पंचायत प्रत्याशी आरक्षण रोस्टर को लेकर परेशान थे। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुविधानुसार रोस्टर की बात करते तो भावी अपने अनुसार। अब जब नए ग्राम पंचायत परिसीमन का आदेश सामने आए हैं तो पंचायत प्रतिनिधि और आम जन तरह-तरह के कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सरकार का यह भी आदेश है कि ग्राम पंचायत का नए परिसीमन वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार होगा।

वर्तमान में लक्ष्मीपुर प्रखंड में कुल तेरह पंचायत हैं। नए परिसीमन के बाद इस संख्या में इजाफा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। उससे पंचायतों के नाम और भूगोल भी बदलने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि परिसीमन में प्राकृतिक सीमाएं के बाद सड़क, नदी को चिन्हित किया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण उत्तर पश्चिम से होगा जिसका समापन दक्षिण पूर्व में होगा।

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