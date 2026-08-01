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बिहार के 35 ग्राम प्रधानों ने खोराडीह का किया विजिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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-विकास का आधुनिक मॉडल,सुविधाओं को सराहा पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित रखवाया पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित रखवाया पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित रखवाय

बिहार के 35 ग्राम प्रधानों ने खोराडीह का किया विजिट
बिहार के 35 ग्राम प्रधानों ने खोराडीह का किया विजिट

​राजगढ़,हिन्दुस्तान संवाद। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग की पहल पर 35 ग्राम प्रधानों (मुखिया) का एक दल शनिवार को राजगढ़ विकास खंड के खोराडीह ग्राम पंचायत का एक्सपोजर विजिट किया। अध्ययन भ्रमण का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर हुए मॉडल विकास कार्यों को देखना और उनके क्रियान्वयन का अनुभव साझा करना था। ​भ्रमण के दौरान बिहार से आए जनप्रतिनिधियों ने खोराडीह के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पंचायत भवन, मिनी गार्डन, पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय, अमृत सरोवर,ओपन जिम,जल निकासी प्रबंधन,स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये गए स्वच्छता प्रबंधन,सेल्फी प्वांट का अवलोकन किया। गांव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को देखकर प्रतिनिधियों ने स्थानीय विकास मॉडल की जमकर तारीफ की।

गांव का पुराना असुरैन तालाब आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा। ​खोराडीह ग्राम प्रधान महेश प्रसाद कोल ने मेहमान दल को गांव के ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। ​इस अवसर पर विनोद कुमार सिंह , नित्यानंद सिंह, अजय तिवारी, अजय यादव और धर्मेंद्र कुमार मौजूद रहे। इस एक्सपोजर विजिट का समन्वय जनहित सांस्कृतिक कला केंद्र के रवि शर्मा और विवेक कुमार राय ने किया। ​बिहार के विजिट दल में मुखिया चांदनी कुमारी, सरिका सिंह, सोनी देवी, मोना भारती, संगीता कुमारी, रंजू कुमारी, संजय कुमार, प्रताप नारायण चौधरी, कल्पना देवी, मीरा देवी, शोभा देवी, विजय टनती, राहुल कुमार, गुड़िया कुमारी, प्रिया देवी, सुजाता कुमारी, सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।

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