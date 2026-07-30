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दो बीडीओ पर हमले को ले सांकेतिक विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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बारसोई के बीडीओ अरुण कुमार निराला ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। यह विरोध छपरा में बीडीओ पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ था। घटना से ग्रामीण अधिकारियों में आक्रोश है। सभी प्रखंडों में अधिकारियों ने इसी तरह शांतिपूर्ण विरोध किया। आंदोलन का उद्देश्य प्रशासनिक सही स्थिति को बनाए रखना है।

दो बीडीओ पर हमले को ले सांकेतिक विरोध

मोरवा। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के र आह्वान पर बारसोई के बीडीओ अरुण कुमार निराला ने गुरुवार को अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्यों का निर्वहन किया। यह सांकेतिक विरोध 25 जुलाई को छपरा में विधि-व्यवस्था संधारण के दौरान दो बीडीओ पर हुए जानलेवा हमले और हिंसक घटना के विरोध में किया गया। बीडीओ ने बताया कि उक्त घटना में दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के बाद राज्यभर के ग्रामीण विकास अधिकारियों में गहरा आक्रोश है। इसी के तहत बिहार के सभी प्रखंडों में अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया।

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उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अक्सर संवेदनशील परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। ऐसे में उन पर होने वाले हमले अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह आंदोलन पूरी तरह सांकेतिक है और इसका उद्देश्य आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा पहुंचाना नहीं है।

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