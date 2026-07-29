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बीडीओ ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर बैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार तक अधिकारियों की सुरक्षा और मुआवजे की मांग पहुंचाना है। सभी सरकारी काम नियमित रूप से जारी रहे, यह सुनिश्चित किया गया। संघ की प्रमुख मांगों में अधिकारियों की सुरक्षा और मुआवजा नीति शामिल हैं।

बीडीओ ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

बैसा, एक संवाददाता। सुरक्षा एवं मुआवजा नीति लागू करने की मांग को लेकर बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के आह्वान पर तीसरे दिन भी बैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी हेम शंकर राही ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। हालांकि विरोध के दौरान भी उन्होंने अपने सभी शासकीय दायित्वों का नियमित रूप से निर्वहन किया और कार्यालय पहुंचे आम लोगों की समस्याएं सुनी। बीडीओ ने कहा कि यह विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण और सांकेतिक है। इसका उद्देश्य सरकार तक अधिकारियों की सुरक्षा और मुआवजा नीति से जुड़ी मांगों को पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के कार्य प्रभावित न हों, इसलिए अधिकारी काली पट्टी बांधकर अपना नियमित काम कर रहे हैं।

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विदित हो कि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ की प्रमुख मांगों में सेवा के दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी अनहोनी की स्थिति में उचित मुआवजा नीति लागू करना शामिल है। संघ का कहना है कि अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर ठोस व्यवस्था जरूरी है। प्रखंड मुख्यालय के अन्य कर्मियों और संघ के सदस्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

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